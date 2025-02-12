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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций расширил повышение

Во вторник, 11 февраля, российский рынок акций расширил повышение. Индекс МосБиржи вырос на 0,19% до 3018,02 пунктов. Индекс РТС увеличился на 1,21% до 992,40 пунктов.

Объем торгов опустился до 94 млрд руб., но его уровни сохраняются стабильно высокими, что оценивается как благоприятный сигнал.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сохраняется разнонаправленной. Азиатские рынки двигались преимущественно в плюсе, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США укрепляется. Баррель Brent еще немного подорожал и стабилизируется теперь рядом с $76,74. Золото скорректировалось до $2888 за тройскую унцию после обновления локального максимума. Серебро стабильно около $31,81 за унцию. Евро/доллар вырос к 1,0360.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Черкизово» и «Озон Фармацевтика» проведут заседания советов директоров;
  • инфляция в США в январе;
  • выступление главы ФРС США перед Конгрессом.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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