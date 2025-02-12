Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций расширил повышение Во вторник, 11 февраля, российский рынок акций расширил повышение. Индекс МосБиржи вырос на 0,19% до 3018,02 пунктов. Индекс РТС увеличился на 1,21% до 992,40 пунктов. Объем торгов опустился до 94 млрд руб., но его уровни сохраняются стабильно высокими, что оценивается как благоприятный сигнал. Конъюнктура к сегодняшнему дню сохраняется разнонаправленной. Азиатские рынки двигались преимущественно в плюсе, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США укрепляется. Баррель Brent еще немного подорожал и стабилизируется теперь рядом с $76,74. Золото скорректировалось до $2888 за тройскую унцию после обновления локального максимума. Серебро стабильно около $31,81 за унцию. Евро/доллар вырос к 1,0360. Важные новости и отчетности дня: «Черкизово» и «Озон Фармацевтика» проведут заседания советов директоров;

инфляция в США в январе;

выступление главы ФРС США перед Конгрессом. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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