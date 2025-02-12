«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций расширил повышение

Во вторник, 11 февраля, российский рынок акций расширил повышение. Индекс МосБиржи вырос на 0,19% до 3018,02 пунктов. Индекс РТС увеличился на 1,21% до 992,40 пунктов.
Объем торгов опустился до 94 млрд руб., но его уровни сохраняются стабильно высокими, что оценивается как благоприятный сигнал.
Конъюнктура к сегодняшнему дню сохраняется разнонаправленной. Азиатские рынки двигались преимущественно в плюсе, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США укрепляется. Баррель Brent еще немного подорожал и стабилизируется теперь рядом с $76,74. Золото скорректировалось до $2888 за тройскую унцию после обновления локального максимума. Серебро стабильно около $31,81 за унцию. Евро/доллар вырос к 1,0360.
Важные новости и отчетности дня:
- «Черкизово» и «Озон Фармацевтика» проведут заседания советов директоров;
- инфляция в США в январе;
- выступление главы ФРС США перед Конгрессом.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»