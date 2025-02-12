«Цифра брокер»: На траектории роста

На траектории роста

Обзор российского рынка на 12 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Инвесторы сохраняют сдержанный оптимизм. Индекс МосБиржи во вторник повысился на 0,19% до 3018,02 п., индекс РТС вырос на 1,21% до 992,4 п. на фоне продолжающегося укрепления рубля.

Поддержку рублю оказывает сезонно низкий спрос на иностранную валюту со стороны импортеров, нормализация ситуации с юаневой ликвидностью, ставки денежного рынка по юаням остаются вблизи нулевых, достигая даже отрицательных значений. Тем не менее длинные выходные по случаю празднования Нового года по лунному календарю в Китае завершились, что может привести к восстановлению импорта и росту спроса на валюту. В то же время проблемы с дефицитом танкерного флота и экспортом нефти ввиду санкций вынуждают российских поставщиков «черного золота» снижать цены на отечественные сорта нефти, что может негативно сказаться на будущих притоках валюты в страну. Таким образом, мы полагаем, что потенциал дальнейшего укрепления рубля будет ограниченным, и валютный курс стабилизируется в диапазоне 95-100 руб. за доллар США.

Новости, ожидания и торговые идеи. В лидерах роста оказались акции Ростелекома (RTKM 69,66 руб., +6,86%) в отсутствии каких-либо новостей. Мы полагаем, что оптимизм может быть связан с ожиданиями долгожданного проведения IPO «дочек» вследствие улучшения конъюнктуры на фондовом рынке. Тем не менее комментариев со стороны менеджмента по данному вопросу пока не было, а финансовое положение компании остается затруднительным ввиду масштабной инвестиционной программы и растущего долга в условиях высоких ставок в экономике. В текущих реалиях мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы устойчивого роста котировок акций Ростелекома.

Среди фаворитов торгов оказались также акции МосБиржи (MOEX 213,87 руб., +3,77%) на сообщениях, что площадка подготовит инфраструктуру для проведения дополнительных торговых сессий выходного дня к 1 марту. Это оптимистичная новость для компании, поскольку начало торгов в выходные дни логичным образом приведет к росту комиссионных доходов Московской биржи.

Сбербанк (SBER 294,06 руб., +1,42%) опубликовал ожидаемо неплохие результаты по РПБУ за январь. Чистый процентный доход вырос на 9,4% по сравнению с 2024 годом и составил 231,5 млрд руб., чистый комиссионный доход — на 2,6%, до 50 млрд руб., чистая прибыль — на 15,5%, до 132,9 млрд руб. Темпы роста кредитования снизились на фоне сезонных факторов, высоких ставок и ужесточения регулирования. С начала года розничный портфель уменьшился на 0,5%, а корпоративный — на 0,8%. Сбербанк продолжает демонстрировать устойчивый рост и высокую эффективность при оценке 0,9 капитала, что привлекательно для долгосрочного инвестора.

Результаты Сбербанка подтверждают тенденцию к охлаждению кредитования, что добавляет аргументов в пользу сохранения ключевой ставки неизменной на заседании Банка России на этой неделе. Мы полагаем, что регулятор сохранит ставку на текущем уровне, но даст достаточно жесткий сигнал на фоне всплеска бюджетных расходов. Расходы федерального бюджета в январе выросли на 74% (госзакупки повысились на 242%) при росте доходов всего на 11%. Дефицит бюджета составил 1,7 трлн руб., превысив план на год в размере 1,173 трлн руб. Таким образом, рост бюджетных расходов выступает сильным проинфляционным фактором, способным нивелировать ослабление кредитного импульса.