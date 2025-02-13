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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль продолжал двигаться в русле ралли

В среду, 12 февраля, на межбанковском рынке российский рубль продолжал двигаться в русле ралли. 

Это очередные четырехмесячные максимумы рубля, связанные с избытком валютного предложения при более скромном спросе и с оптимизмом в отношении геополитики.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 13 февраля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара упал на 175,39 коп., до 94,0485 руб. Курс евро уменьшился на 118,34 коп., до 98,0119 руб. Китайский юань опустился на 25,56 коп. до 12,7702 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань провалился вниз до 12,7440 руб. (-1,48%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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