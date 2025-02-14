«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций взлетел еще выше

В четверг, 13 февраля, российский рынок акций взлетел еще выше.

К завершению сессии индекс МосБиржи укрепился на 6,36% до 3218 пунктов. Индекс РТС расширился на 6,39% до 1078 пунктов.

Основная часть позитива все так же базируется на геополитике и новостях о договоренности глав США и России провести личную встречу.

В фаворитах так же, как и накануне, бумаги «Газпрома» (+8,25%) - на них пришлось более четверти всего биржевого оборота, «Системы» (+6,46%), «СПБ Биржи» (+5,88%), «Мосэнерго» (+3,68%), «Мосбиржи» (+3,59%), МКБ (+2,43%), ММК (+2,14%). Продавцы контролировали акции «Газпромнефти» (-4,06%), «Татнефти» (-3,45%), «Русала» (-3,37%), ТГК-1 (-2,98%), «ФосАгро» (-2,75%), «Новатэка» (-2,72%).

Индекс RGBI увеличился на 2,87% до 106,38 пунктов.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»