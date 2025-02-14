«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль продолжил движение в русле ралли

В четверг, 13 февраля, на межбанковском рынке российский рубль продолжил движение в русле ралли.

Изначально рубль опирался на «навес» валютного предложения на площадке над спросом, в том числе и за счет операций ЦБ. Но на этой неделе в полной мере отыгрывается геополитический оптимизм. Стоит признать, что потепление отношений России и Запада - это в чистом виде ожидания и прогнозы. Но на такой основе инвесторы обычно и покупают лучше всего.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 14 февраля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара провалился на 301,72 коп., до 91,0313 руб. Курс евро уменьшился на 308,98 коп., до 94,9221 руб. Китайский юань опустился на 43,46 коп. до 12,3356 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань упал до 12,3745 руб. (-2,26%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»