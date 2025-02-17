«Цифра брокер»: Селективная покупка

Селективная покупка

Обзор российского рынка на 17 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Позитивная динамика индексов в первой половине дня в пятницу сменилась снижением во второй половине дня. В результате индекс МосБиржи завершил день снижением на 0,69% до 3185 п. Индекс РТС вырос на 0,11% до 1111 п., несмотря на небольшое ослабление рубля. Тем не менее по итогам недели оба индекса показали рост на 7,36% и 15,65% соответственно. В сегменте суверенного долга настроения заметно улучшились, индекс RGBI прибавил за неделю 3,55%.

Спред доходности двухлетних и десятилетних ОФЗ за неделю не изменился, составив 208 б. п. Кривая доходности облигаций на отрезке от двух до десяти лет сместилась вниз на 34-43 б. п., сильнее всего снизились доходности трех– и пятилетних облигаций, на 42 и 43 б. п. соответственно. В целом это благоприятный для рынка акций сценарий, т. к. снижение доходности облигаций увеличивает привлекательность акций с точки зрения потенциальной дивидендной доходности.

Ключевым событием пятницы и прошедшей недели стало заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Регулятор сохранил ключевую ставку на прежнем уровне, что не стало сюрпризом для рынка. Тем не менее внимания заслуживает обновление Банком России среднесрочных прогнозов, согласно которым ключевая ставка в 2025 году ожидается в диапазоне 19-22% по сравнению с 17-20% ранее. Пересмотр прогноза подтверждает нарратив о том, что высокие ставки в экономике — это надолго. Более того, более высокая верхняя граница прогнозного диапазона ключевой ставки на 2025 год не исключает теперь возможности ее повышения на одном из ближайших заседаний. Несмотря на это, итоги заседания можно рассматривать в качестве умеренно-позитивных для фондового рынка, если исходить из того, что ключевая ставка вышла на плато. История показывает, что фондовые индексы оказываются на более высоких значениях через 3-6 месяцев после достижения ключевой ставкой пиковых значений.

Росстат опубликовал данные по инфляции за январь из которых следует, что в январе темпы роста потребительских цен в России замедлились до 1,23% по сравнению с 1,32% в декабре 2024 года. Тем не менее годовая инфляция в январе повысилась до 9,92% с 9,87% месяцем ранее. Таким образом, данные по инфляции по-прежнему выступают пока в пользу высоких ставок в течение продолжительного времени. Тем не менее на данном этапе Банк России находит достаточной степень жесткости денежно-кредитных условий, которая формирует «необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году», по оценке регулятора.

Новости, ожидания и торговые идеи. В конечном счете баланс рисков складывается в пользу дальнейшего повышения фондовых индексов на фоне ограниченных рисков коррекции. Очередной позитивный импульс индексам могут предоставить результаты компаний за IV квартал 2024 года. Кроме того, данные по инфляции цен производителей, которые выйдут в среду, помогут в оценке перспектив потребительной инфляции на февраль. При прочих равных индекс МосБиржи может показать рост в направлении 3500 п., возможно, после непродолжительной консолидации.