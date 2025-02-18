«Цифра брокер»: Рыночная эйфория

Рыночная эйфория

Обзор российского рынка на 18 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Фондовые индикаторы повысились в начале торгов в понедельник и остались на траектории роста на протяжении всего дня. Индекс МосБиржи преодолел психологическое сопротивление на уровне 3300 п., завершив день ростом на 3,87% на уровне 3308,41 п. Индекс РТС прибавил 2,6%, повысившись до 1139,85 п. Тем не менее всплеск оптимизма не затронул сегмент суверенного долга, индекс государственных облигаций RGBI потерял за день 1,22%, опустившись до 105,67 п.

Новости, ожидания и торговые идеи. Ритейлер Fix Price (FIXP 191,5 руб., +3,91%) представил стратегический прогноз для инвесторов, дополнив сделанные ранее объявления 19 июня 2024 года, 14 октября 2024 года и 24 января 2025 года. Компания провела подготовительные мероприятия и оценила текущий статус устранения ключевых инфраструктурных ограничений, направленных на защиту прав и интересов акционеров.

В рамках стратегических инициатив рассматривается возможность листинга основного операционного актива. Одним из возможных шагов в этом направлении может стать обмен ГДР компании на акции в 2025 году. При этом Fix Price не ожидает ограничений на участие в обмене, за исключением требований, установленных регуляторами.

Если решение об обмене будет принято, компания дополнительно раскроет информацию о порядке расчетов с инвесторами. Реализация данной стратегии позволит Fix Price обеспечить выплату дивидендов без задержек и в полном объеме в российском контуре. Компания продолжает работать над устранением инфраструктурных барьеров и повышением прозрачности для акционеров.

Сеть «Лента» (LENT 1442,5 руб., +1,05%) открыла третий тест-центр для собственной торговой марки в одном из гипермаркетов Казани. Первый тест-центр появился в 2022 году в Санкт-Петербурге, а второй — в 2023 году в Иванове. По словам директора по управлению СТМ и импорту «Ленты» Александра Котлярова, благодаря этим центрам в прошлом году удалось усовершенствовать 120 товаров.

В ближайшее время компания раскроет результаты за 2024 год. Ожидается, что выручка вырастет до 830 млрд рублей, на 35% по сравнению с 2023 годом. Чистая прибыль, по прогнозам, составит 25–30 млрд руб. по сравнению с убытком 2 млрд руб. в 2023 году. Такие результаты позволят «Ленте» выплатить дивиденды.

Результаты «Т-Технологии» (T 3492 руб., +3,79%) за январь 2025 года отражают увеличение общего числа клиентов экосистемы на 19% до 49,1 млн. Число активных клиентов выросло на 17%, составив 32,7 млн. Общий объем покупок по картам за месяц достиг 740 млрд рублей, увеличившись на 22% по сравнению с январем 2024 года. Консолидированный кредитный портфель превысил 2,6 трлн руб. Средства и активы под управлением клиентов выросли на 28% до 5,5 трлн руб. В январе завершилась интеграция Росбанка, что укрепило позиции группы. Публикация финансовых результатов по МСФО за 2024 год ожидается в марте 2025 года.