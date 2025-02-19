«Цифра брокер»: Период охлаждения

Период охлаждения

Обзор российского рынка на 19 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Оптимизм инвесторов немного ослаб. Индекс МосБиржи во вторник отступил на 1,5% до 3258,76 п., индекс РТС просел на 1,4% до 1123,91 п. В сегменте суверенного долга динамика оказалась более устойчивой, индекс RGBI незначительно повысился, на 0,12% до 105,8 п.

После бурного роста в понедельник в преддверии встречи делегаций России и США в Эр-Рияде, на рынке во вторник наблюдалась фиксация прибыли по факту свершившегося события. Несмотря на позитивные комментарии в СМИ со стороны представителей обеих сторон о состоявшихся переговорах, рынок не получил желаемого импульса – о конкретных темах обсуждения и точных сроках по будущим встречам не сообщалось. Важно понимать, что переговорный процесс – это сложно и долго и не стоит рассчитывать на молниеносное разрешение всех конфликтов, отмену санкций, возвращение иностранных инвесторов и т.д. На текущий момент еще никак не изменилась конъюнктура, поэтому надо в первую очередь оценивать текущую внутреннюю картину – состояние российской экономики, инфляционных тенденций, вектор денежно-кредитной политики, операционные и финансовые результаты компаний.

Новости, ожидания и торговые идеи. В лидерах снижения оказались недавние фавориты торгов — привилегированные акции Мечела (MTLRP 127,95 руб., -7,48%) и акции Сегежи (SGZH 1,747 руб., -10,13%). Мы сохраняем негативный взгляд на перспективы обеих компаний ввиду их высокой долговой нагрузки и неблагоприятной ситуации в отраслях их присутствия.

Впечатляющую восходящую динамику, вопреки снижению широкого рынка, показали акции «ПРОМОМЕД» (PRMD 443,4 руб., +9,09%). Ранее компания сообщала о росте продаж на 28% в январе 2025 года, обеспеченным в том числе стартом отгрузок инновационного препарата «Велгия», который предназначен для лечения ожирения и избыточной массы тела. Вместе с тем, в понедельник «ПРОМОМЕД» сообщил о выводе в рынок препарата новейшего класса инкретинов «Тирзетта», что позволяет компании закладывать оптимистичные прогнозы в отношении результатов за I квартал 2025 года.

«Озон Фармацевтика» (OZPH 53,19 руб., -2,4%) сообщила о росте продаж препаратов на 13% в 2024 году. Основной рост наблюдался в сегменте государственных закупок, где за год было реализовано 93,7 млн упаковок лекарственных препаратов, что на 44% превышает показатель 2023 года. Наиболее существенный вклад в отгрузки для государственного сегмента внесли препараты для сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта. Розничные продажи выросли на 4% до 227,5 млн упаковок.

Мы считаем сектор фармацевтики и акции двух упомянутых компаний привлекательными в текущей конъюнктуре и интересными для долгосрочного инвестора.

Мы ожидаем, что на рынке будет сохраняться высокая волатильность в ожидании новостей по развитию диалога между Россией и США. По нашим оценкам, после «эмоциональных» сессий рынок может умеренно скорректироваться и войти в фазу консолидации в диапазоне 3000-3300 п.