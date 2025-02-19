«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций ушел в минус

Во вторник, 18 февраля, российский рынок акций ушел в минус. Индекс МосБиржи сократился на 1,50% до 3258,76 пунктов. Индекс РТС опустился на 1,40% до 1123,91 пункта.

Объем торгов вырос до 211,9 млрд руб., что выглядит ощутимо после параметров начала недели.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сохраняется разнонаправленной. Азиатские биржи проторговались без единой идеи, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США направлен вверх. Баррель Brent подорожал до $75,85. Золото выросло к $2929 за тройскую унцию и вновь готовится, по-видимому, к очередному витку ралли. Серебро поднялось в цене к $32,63 за унцию. Евро/доллар стабилен рядом с 1,0452.

Важные новости и отчетности дня:

«Россети Центр» проведет заседание совета директоров;

число новостроек в США в январе;

публикация протокола заседания ФРС США;

индекс цен производителей России в январе.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»