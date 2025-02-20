«Цифра брокер»: Рынок сохраняет устойчивость

Рынок сохраняет устойчивость

Обзор российского рынка на 20 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Рыночные индикаторы снизились в среду в первой половине дня, но покупатели быстро выкупили просадку. В результате индекс МосБиржи завершил день ростом на 0,36%. Индекс RGBI показал незначительное снижение, на 0,09%.

Минфин России разместил ОФЗ-ПД 26245 на 57,47 млрд руб. при спросе 112,19 млрд руб., средневзвешенная доходность составила 16,52% годовых. Последние аукционы по размещению ОФЗ оказались одними из крупнейших за последние четыре года: их объём превысил 190 млрд руб., что говорит о повышенном интересе инвесторов к облигациям с постоянным купонным доходом, и о том, что рынок не верит в дальнейшее повышение ключевой ставки.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) за неделю с 11 по 17 февраля повысился на 0,17% по сравнению с ростом на 0,23% на предыдущей неделе. Годовая инфляция на 17 февраля повысилась до 10,00% с 9,96% на 10 февраля. Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 13,7% с 14% в январе. По данным Банка России ценовые ожидания предприятий в феврале впервые с I квартала 2024 года заметно снизились. При этом их уровень остается повышенным и существенно превосходит значения 2017-2019 годов, когда инфляция оставалась вблизи целевого ориентира.

Новости, ожидания и торговые идеи. Отстающую динамику показали акции угольных компаний: Мечел (MTLR 111,02 руб., -4,96%) и Распадская (RASP 269,4 руб., -3,09%). Цены на уголь остаются вблизи минимумов за последние пару лет, сохраняются проблемы с логистикой, а высокие процентные ставки давят на финансовую устойчивость угольщиков. Мечел сегодня опубликует результаты за 2024 год по МСФО. Ожидаем, что выручка окажется на уровне 395 млрд руб., ниже, чем в 2023 году. EBITDA останется под давлением, а маржинальность снизится в область 15%, экспорт страдает, а на внутреннем рынке сохраняются исторически низкие цены. Компания, вероятно, получит чистый убыток, что вряд ли позволит выплатить дивиденды.

Результаты за 2024 год также опубликует Яндекс (YDEX 4646 руб., +2,11%). Ожидаем, что выручка за год вырастет до 1098 млрд руб., по сравнению с 800 млрд руб. годом ранее. При этом маржинальность вырастет до 17%, а EBITDA составит 182,6 млрд руб., что превышает прогноз самой компании. Сейчас наша целевая цена по акциям 4990 руб., в зависимости от результатов мы можем пересмотреть целевой ориентир по акциям Яндекса, принимая во внимание также наши ожидания по снижению ключевой ставки в I полугодии. Компания остается нашим фаворитом в секторе, особенно после того, как многие IT компании, вышедшие на IPO за последние пару лет, находятся под давлением из-за рисков возможного возвращения западных конкурентов. Яндекс уже доказал, что может успешно конкурировать с Google и завоевывать рыночную долю. В сегменте райдтеха, например, UBER не выдержал конкуренции и был поглощен в итоге.