«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций остался в позитивной зоне

В среду, 19 февраля, российский рынок акций остался в позитивной зоне. Индекс МосБиржи поднялся на 0,36% до 3270,64 пунктов. Индекс РТС вырос на 1,38% до 1139,40 пунктов.

Объем торгов упал до 108,6 млрд руб., то есть почти вдвое по сравнению с предыдущим торговым днем.

Конъюнктура к сегодняшнему дню выглядит смешанной. Рынки Азии ушли в «красную» зону, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США растет. Баррель Brent никуда не движется и остается возле $75,75. Золото подорожало до $2943 за тройскую унцию. Как и ожидалось, драгоценный металл реализовал новый виток ралли. Серебро выросло до $32,85 за унцию. Евро/доллар опустился к 1,0432.

Важные новости и отчетности дня:

РКК «Энергия» и «Распадская» проведут заседания советов директоров;

«Мечел» выпустит отчет за 2024 год;

«Яндекс» представит финансовые результаты за IV квартал 2024 года;

число требований на получение пособия по безработице в США за неделю;

международные резервы России за неделю.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»