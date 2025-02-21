«Цифра брокер»: Пониженная волатильность

Пониженная волатильность

Обзор российского рынка на 21 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. На рынке сохраняется позитивная динамика. Индекс МосБиржи в четверг повысился на 0,67% до 3292,62 п., индекс РТС показал рост на 2,85% до 1171,89 п. С момента публикации нашей стратегии на 2025 год индекс РТС прибавил уже 52% на фоне укрепления рубля, и сейчас его уровни отстают только на 31% от нашего целевого ориентира 1500 п. Рубль продолжил энергично укрепляться против основных торговых валют. Банк России установил курс доллара США на пятницу на уровне 88,51 руб. по сравнению с 90,74 руб. за один доллар в четверг. Курс китайского юаня установлен на уровне 12,12 за один юань по сравнению с 12,36 в четверг

Укрепление рубля, которое стало неожиданностью для многих инвесторов, обусловлено несколькими факторами. Положительное влияние на динамику валютного курса оказывают высокие ставки денежного рынка. Другим положительным фактором являются геополитические новости. Третьим фактором могут служить высокие уровни товарных запасов импортеров, которые в конце прошлого года увеличивали запасы на ожиданиях ослабления рубля. И, скорее всего, они не делали новых больших покупок в первое месяцы года, ограничивая спрос на валюту.

Важным фактором укрепления рубля стало снижение покупок валюты Минфином в рамках исполнения бюджетного правила, так как в IV квартале прошлого года нефтегазовые доходы бюджета сократились на фоне снижения цен на нефть, что привело к снижению объемов покупки валюты для пополнения фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. В первой половине этого года экспортеры будут дополнительно продавать валюту в целях накопления рублевой позиции для выплаты дивидендов, как это, например, возможно, делал ЛУКОЙЛ в январе текущего года. Между тем 14 февраля прошла выплата дивидендов акционерам Роснефти. В совокупности Роснефть должна была выплатить дивиденды на сумму 385 млрд руб. в феврале. Вероятно, значительную часть этих средств компания аккумулировала, продавая валюту. Эти две компании являются наиболее крупными по объемы выплат дивидендов среди экспортеров. Тем не менее в ожидании выплаты дивидендов остаются инвесторы еще нескольких экспортеров, таких как НОВАТЭК, Газпром нефть, Татнефть и Фосагро. Таким образом, продажи валюты экспортерами для выплаты дивидендов продолжатся. Для сравнения, в первом полугодии прошлого года экспортеры продавали более 100% валютной выручки для выплаты дивидендов, по данным Банка России.

Укрепление рубля хотя и несет дезинфляционный эффект, уменьшая ценовое давление, но также имеет и негативные последствия. Растут убытки банковского сектора от переоценки валютных кредитов. Кроме того, снижается маржинальность экспортеров и падают нефтяные доходы бюджета. Эти факторы пока не отыграны рынком, но, скорее всего, привлекут внимание инвесторов в ближайшее время.

Новости, ожидания и торговые идеи. Индекс рыночной волатильности (RVI) в четверг отступил до недельных минимумов, отражая дальнейшее снижение рыночных опасений. Тем не менее значение индекса все еще остается на относительно высоких уровнях (около 40 п.), что указывает на отсутствие рыночной эйфории, несмотря на рост фондовых индексов с начала года (на 14-31%). Это благоприятная для рынка конфигурация, которая позволяет надеяться на продолжение восходящей динамики фондовых индексов в краткосрочной перспективе.