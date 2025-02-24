«Цифра брокер»: Золото и биткоин – что между ними общего

Золото и биткоин имеют схожие характеристики. Тем не менее золото не очень удобно хранить и оно не используется в качестве платежного средства. В отличие от золота, брильянты, например, в прошлом использовались в качестве платежного средства на черном рынке, до того, как появилась криптовалюта. Между тем майнинг криптовалют достаточно энергоемкий и требует затрат на электричество. Золото — более привычный актив для обывателей в силу эстетических качеств и применения в религиозных обрядах и в промышленности. В конечном счете оба актива представляют интерес для инвесторов.

Биткоин по задумке создателей обладает характеристиками, напоминающими свойства золота. Эмиссия биткоина ограничена, как и запасы золота. Биткоин можно использовать в качестве платежного средства, в нем можно сберегать, его можно дарить, одалживать и получать проценты. Подробнее об общих свойствах, присущих биткоину и золоту, читайте в обзоре аналитиков «Цифра брокер»