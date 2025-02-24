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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций перешел к смешанным движениям

В пятницу, 21 февраля, российский рынок акций перешел к смешанным движениям. Индекс МосБиржи сократился на 0,28% до 3283,29 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,10% до 1173,12 пунктов.

Объем торгов понизился до 108,6 млрд руб.

Конъюнктура к сегодняшнему дню выглядит умеренно негативной. Азиатские рынки в основном продавали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США тянет вниз. Баррель Brent провалился до $74,44. Золото пробует развить новую волну роста и повышается до $2941 за тройскую унцию. Серебро консолидируется около $32,64 за унцию. Евро/доллар продолжает дорожать и уходит к 1,0518.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Россети Юг» и «Роснефть» проведут заседания советов директоров;
  • ЕС может принять новый пакет антироссийских санкций.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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