Комментарии

«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль умеренно снизился В понедельник, 24 февраля, на межбанковском рынке российский рубль умеренно снизился. Это мало что значит в контексте последних его колебаний: вполне возможно, что уже в ближайшее врем рынок вернется к приобретениям, если геополитический фон сохранится текущим.,Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 25 февраля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 3,89 коп., до 88,2065 руб. Курс евро расширился на 50,10 коп., до 92,5162 руб. Китайский юань поднялся на 2,04 коп. до 12,0634 руб.,На вечерних торгах на МосБирже китайский юань повысился до 12,0295 руб. (+0,25%)., Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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