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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций ограниченно снизился В понедельник, 24 февраля, российский рынок акций ограниченно снизился. К завершению сессии индекс МосБиржи сократился на 0,13% до 3278 пункта. Индекс РТС опустился на 0,17% до 1171 пункта. ,В «красной» зоне провели сессию акции «Роснефти» (-2,46%), ПИКа (-2,22%), «Татнефти» (-2,20%), «Газпромнефти» (-1,85%), «РусГидро» (-1,70%), ТГК-1 (-1,64%), «Распадской» (-1,49%), МТС (-1,46%), «Ростелекома» (-1,43%). В положительной области проторговались бумаги «Вуш Холдинга» (+7,41%), «СПБ Биржи» (+7,02%), «Соллерса» (+4,92%), МКБ (+3,50%), «Позитива» (+3,42%), «Системы» (+2,13%), ММК (+1,94%).,Индекс RGBI сократился на 0,07% до 106,79 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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