«Цифра брокер»: В спокойном режиме

В спокойном режиме

Обзор российского рынка на 25 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Рыночные индикаторы немного выросли в основную торговую сессию. В результате индекс МосБиржи завершил день ростом на 0,62% до 3303,63 п. Индекс RGBI показал незначительное снижение, на 0,08% до 106,78 п.

ЕС утвердил 16-й пакет санкций против России и уже готовит 17-й. Ограничения коснулись 74 танкеров «теневого флота», доведя общее число судов под санкциями до 153. Запрещён импорт первичного алюминия из РФ и отключены от SWIFT 13 банков, названия которых не разглашаются. Также введён запрет на хранение российской нефти в ЕС и ограничения на сделки с портами и аэропортами России. Европейским компаниям запретили экспортировать в Россию самолёты, авиационные технологии и ПО для разведки месторождений.,Тем не менее индекс МосБиржи остается на траектории роста, что указывает на спокойную реакцию инвесторов на новости. Для РУСАЛа запрет на экспорт алюминия означает увеличение логистических издержек и снижение маржинальности. Ограничения на танкеры и банки вряд ли будут иметь серьёзные последствия, так как компании уже научились обходить санкции. Новые меры выглядят ожидаемыми и не создадут существенного давления на российский рынок.,Новости, ожидания и торговые идеи. За прошедшие выходные объём торгов на СПБ Бирже (SPBE 300,7 руб., +13,26%) вырос до 774,2 млн руб., тогда как неделей ранее этот показатель составлял 375,6 млн руб. Количество сделок также значительно увеличилось — инвесторы заключили 96 499 сделок по сравнению с 27 310 на предыдущих выходных.,С 22 февраля биржа расширила перечень российских ценных бумаг, доступных для торговли в выходные, до 54 наименований, а время работы площадки продлено до 23:50 мск. После введения санкций объём торгов на бирже сократился с 28 трлн руб. в год до 200 млрд. Однако при снятии ограничений площадка может стать одним из главных претендентов на восстановление позиций на рынке.,После решения СПБ Биржи запустить торги в выходные, Московская биржа (MOEX 234,3 руб., +0,01%) также объявила о запуске торгов в выходные дни с 1 марта. Торги будут проходить в экспериментальном режиме с возможностью поэтапного подключения участников по мере их готовности. На начальном этапе доступны будут только наиболее ликвидные акции. Чтобы снизить риски волатильности и обеспечить ликвидность, ценовые границы сузят: допустимое изменение цены ограничат 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня. Это решение может способствовать повышению комиссионного дохода биржи за счёт увеличения торговой активности в выходные.,Основной вопрос заключается в том, как много брокеров предложат клиентам торги выходного дня, так как для этого потребуется дополнительный персонал.