«Цифра брокер»: Очередной максимум

Очередной максимум

Обзор российского рынка на 26 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Оптимистичный На рынке превалируют позитивные настроения, российский фондовый рынок обновил максимумы с мая 2024 года. По итогам торгов во вторник индекс МосБиржи повысился на 0,68% до 3326,14 п., индекс РТС вырос на 2,51% до 1209,49 п. вследствие заметного укрепления рубля. В сегменте суверенного долга обстановка была более спокойной, индекс RGBI незначительно повысился, на 0,33% до 107,13 п.

Рубль продолжает стремительно укрепляться к основным валютам, что в сочетании с негативной динамикой на рынке нефти влечет определенные риски для нефтегазовых доходов. В бюджет на 2025 год заложена среднегодовая экспортная цене нефти на уровне 69,7 долларов США за баррель при среднегодовом курсе доллара 96,5 руб. Сейчас цена российской нефти находится вблизи 62 долларов за баррель, а курс доллара снизился до 87 руб. Не исключено, что сбалансировать нефтегазовые доходы придется за счет ослабления курса рубля.

Новости, ожидания и торговые идеи. Опубликованный Банком России обзор «О развитии банковского сектора» за январь может поддержать рост фондовых индексов, т. к. отражает предварительные признаки охлаждения кредитования.

Корпоративный портфель уменьшился на 1,2% после сокращения на 0,2% в декабре. Несмотря на то, что снижение спроса во многом было обусловлено ростом бюджетных поступлений по госконтрактам в декабре-январе, признаки охлаждения присутствуют. Депозиты компаний увеличиваются второй месяц подряд (на 0,5% после роста на 2,1% в декабре) за счет увеличения валютных остатков, что может, к слову, выступать одной из причин наблюдаемого укрепления рубля.

Портфель потребительских кредитов сократился на 0,3% после более заметного сжатия в декабре на 1,9%, однако в годовом выражении наблюдается существенное замедление темпов роста, до 9,9% по сравнению с 11,2% в декабре. Ипотечные портфель вследствие длинных январских праздников снизился на 0,2% по сравнению с декабрем, при этом первичное кредитование снизилось до 127 млрд руб. с 291 млрд руб. в декабре и 272 млрд руб. в январе 2024 года. Депозиты населения сократились на 0,8%, что тем не менее меньше свойственного январю оттоку средств, несмотря на привлекательные процентные ставки. Таким образом, с учетом поправки на сезонность можно позитивно оценивать сберегательную активность населения.

Вопреки тому, что январские данные не являются показательными и сопряжены с рядом сезонных факторов, признаки нормализации темпов роста кажутся очевидными, что может стать аргументом в пользу сохранения ставки на текущем уровне на следующем заседании Банка России для оценки достаточности степени жесткости денежно-кредитных условий, которые сформируют необходимые предпосылки для устойчивого процесса дезинфляции.

Сегодня Ростелеком опубликует результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2024 года. Мы ожидаем слабые результаты по итогам прошлого года вследствие повышения расходов компании, что окажет давление на чистую прибыль и свободный денежный поток. К положительной переоценке стоимости акций Ростелекома могут привести IPO дочек РТК-ЦОД и Солар, однако весомым драйвером для роста акций Ростелекома может стать разворот денежно-кредитной политики в сторону ее смягчения.