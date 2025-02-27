«Цифра брокер»: Фиксация прибыли

Фиксация прибыли

Обзор российского рынка на 27 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Непрерывный поток позитивных геополитических новостей начал слегка иссякать в среду, что привело к фиксации позиций участниками рынка акций и коррекции индекса МосБиржи на 1,73% по итогам дня. Индекс RGBI вырос на 0,18%. Укрепление рубля застопорилось, к китайскому юаню рубль ослаб на 1,9%.

Индекс потребительских цен с 18 по 24 февраля 2025 года повысился на 0,23% по сравнению с ростом на 0,17% на неделе с 11 по 17 февраля, годовая инфляция ускорилась до 10,11% с 10,00% неделей ранее. Недавно Банк России повысил прогноз по инфляции в 2025 году до 7,0-8,0% с 4,5-5,0%, при этом пик инфляции, как ожидается, будет пройден в апреле-мае.

На дневной сессии в положительную динамику вопреки снижению на рынке показали акции М.видео и Самолета. На фоне кратного роста с начала года во многих бумагах первого эшелона, инвесторы стали искать идеи в тех бумагах, которые в этом году отстали от рынка. Если акции Самолета реагируют на новости о потенциальной поддержке ипотеки со стороны правительства, то по М.видео новостей не было, и, возможно, инвесторы посчитали акции интересными на фоне улучшения геополитики, потенциального возврата западных брендов и повышения доступности импортной техники. Мы же по-прежнему не видим идеи в М.видео, безусловно, потенциальная реализация перечисленных драйверов позитивна для компании, но остаются и ключевые проблемы: высокая долговая нагрузка и отток клиентского траффика из магазинов техники в онлайн-сегмент маркетплейсов.

Новости, ожидания и торговые идеи. В четверг Сбербанк опубликует результаты по МСФО за 2024 год. Ранее банк публиковал отчеты по РПБУ на ежемесячной основе, которые позволяют довольно точно спрогнозировать результаты консолидированной отчетности. Главное, что бросается в глаза — это сокращение кредитного портфеля. В частности, корпоративный кредитный портфель в декабре снизился на 1,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, потребительский кредитный портфель – на 3,1%. Вкупе с ожидаемым падением комиссионного дохода, ожидаем чистую прибыль в IV квартале в районе 380 млрд рублей, что ниже, чем в III и II кварталах 2024 года. Прибыль за год составит 1607 млрд рублей, что позволяет рассчитывать на дивиденды в 35,5 руб. на акцию, тогда дивидендная доходность составит около11,3% к текущей цене обыкновенных акций. С прицелом на 2025 год главный риск, пожалуй, видим в сокращении кредитного портфеля, так как Банк России преследует именно эту цель в борьбе с инфляцией. Главное, чтобы не было сильных перекосов и охлаждение прошло умеренно и не так болезненно для банковского сектора.

Кроме того, результаты за 2024 раскроет сегодня Озон. Мы ожидаем годовую выручку GMV на уровне 2790 млрд руб. при выручке в 607 млрд руб. и скорректированной EBITDA свыше 11 млрд руб. С 20 декабря, когда было принято решение не поднимать ключевую ставку, акции Озон подорожали на 70%, а вчера акции достигли нашей целевой цены в 4233 рубля. После выхода годового отчёта и общения с менеджментом, мы пересмотрим целевой ориентир по акциям Озон.