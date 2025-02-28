«Цифра брокер»: Опережая события

Опережая события

Обзор российского рынка на 28 февраля

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Всплеск оптимизма на рынке в последние несколько недель, возможно, опередил события. Очередная встреча представителей России и США в Турции не принесла существенных результатов. На этом фоне индекс МосБиржи в четверг снизился на 1,32% до 3232,65 п., индекс РТС – на 3,3% до 1161,23 п. Рубль ослаб против доллара до уровней 91,03 руб. за один доллар США (судя по рынку фьючерсов), а официальный курс доллара, установленный Банком России на сегодня, вырос до 87,6 c 85,9 в четверг.

Слабая динамика фондовых индексов и ослабление рубля могут быть обусловлены паузой в потоке позитивных геополитических новостей. Инвесторы смогли переоценить возможные сроки потенциальной нормализации в геополитике и решили пока зафиксировать положительный результат после роста индексов в феврале.

Золото отступило от максимумов, снизившись до 2876,2 доллара за унцию, а котировки Brent немного повысились, до 73,95 доллара за баррель.

В аутсайдерах оказались акции Русгидро (HYDR 0,5 руб., -3,82%), Ростелекома (RTKM 70,44 руб., -4,31%) и Эн+ (ENPG 467,65 руб., -2,6%).

Тем не менее в сегменте суверенного долга спрос сохраняется, индекс RGBI показал умеренный рост, повысившись на 0,09%, хотя индекс корпоративных облигаций, RUCBTRNS, снизился на 0,02%. Рынок облигаций не испугался вышедших в среду недельных данных по индексу потребительских цен, который повысился за неделю на 0,23%.

Новости, ожидания и торговые идеи. Тенденция к укреплению рубля, наблюдавшаяся последнее время, вызывает обеспокоенность некоторых чиновников, ответственных за поддержание экономического роста. Укрепление рубля негативно влияет на прибыльность экспортеров, сокращает конкурентные преимущества местных производителей перед импортом, а также приводит к повышению долговой нагрузки экспортеров в части обслуживания валютных кредитов. Укрепление рубля также приводит к убыткам в банковском секторе из-за негативных эффектов переоценки валютных кредитов банков. Хотя данные Банка России отражают преобладание валютных депозитов над кредитами в банковском секторе, примерно на 2 трлн руб., и эффект от укрепления рубля на совокупные показатели прибыли банковского сектора может оказаться положительным. Теперь, когда укрепление рубля приостановилось, экспортеры могут немного выдохнуть. Тем не менее укрепление рубля, скорее всего, может продолжиться в первом полугодии текущего года, и опасения перед прибыльностью экспортеров и динамикой экономического роста на фоне снижения конкурентных преимуществ местных производителей вернется. С другой стороны, сильных рубль должен нести дезинфляционный эффект, что может оказаться более важной переменной в балансе параметров, влияющих на рост потребительских цен и будущие решения Банка России в отношении параметров денежно-кредитной политики.