«Цифра брокер»: В ожидании импульса

В ожидании импульса

Обзор российского рынка на 3 марта

Аналитики «Цифра брокер»

Рынок накануне. Инвесторы не находят поводов для активизации покупок. Индекс МосБиржи в пятницу снизился на 1% до 3200,48 п., индекс РТС – на 1,62% до 1142,37 п. По итогам недели оба индекса показали снижение на 2,52% и 2,62% соответственно. Индекс RGBI, отражающий динамику в сегменте суверенного долга, наоборот, показал рост за неделю на 0,63%.

Кривая доходности ОФЗ на отрезке 2-10 лет за прошедшую неделю сместилась вниз на 0-15 б. п. Доходность двухлетних облигаций не изменилась, в то время как доходность десятилетних ОФЗ снизилась на 15 б. п. Таким образом, инверсия кривой доходности немного усилилась на фоне расширения спреда доходности двухлетних и десятилетних облигаций до 242 б. п. с 227 б. п. в пятницу на предыдущей неделе. С одной стороны, спрос на дальнем отрезке кривой – в целом благоприятный для фондового рынка фактор. С другой, более выраженная инверсия кривой доходности посылает тревожный сигнал, так как может являться предвестником стагнации (если не стагфляции) в экономике.

Банк России не рассчитывает на снижение инфляции до целевого ориентира в текущем году, но ожидает возвращения инфляции к целевому ориентиру 4% в 2026 году. Это следует из комментариев советника председателя Банка России Кирилла Тремасова. Пик годовой инфляции может быть пройден в апреле-мае 2025 года, после чего инфляционное давление начнет постепенно ослабевать на фоне высокой базы прошлого года. Что касается денежно-кредитной политики, то ее направление может определяться тенденциями в банковском кредитовании, полностью оценить которые будет возможно к апрельскому заседанию Банка России.

На глобальных сырьевых рынках настроения несколько ослабли. Котировки Brent за неделю снизились на 2,6%, унция золота подешевела на 2,66%. Таким образом, цены на золото прервали практически непрерывную восьминедельную серию роста. В целом снижение цен на золото можно рассматривать в рамках консолидации к предыдущему росту, которая необходима для обновления в дальнейшем рекордных максимумов. В краткосрочной перспективе котировки золота могут найти поддержку в области немногим выше 2800 долларов США за унцию, где проходит линия 20-дневного скользящего среднего.

Новости, ожидания и торговые идеи. Консолидация может продолжиться в начале недели и на российском фондовом рынке. Хотя покупка акций может показаться оправданной за два-три месяца до наступления дивидендного сезона, активность покупателей на рынке акций может оказаться сдержанной на фоне относительно высокой доходности облигаций. Изменить рыночный баланс в ту или иную сторону могут данные по недельной инфляции, которые по обыкновению будут опубликованы в среду вечером. До этого времени консолидация на рынке может продолжиться вблизи сложившихся уровней по индексу МосБиржи.