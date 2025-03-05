«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций вернулся к уверенному восстановлению

Во вторник, 4 марта, российский рынок акций вернулся к уверенному восстановлению. Индекс МосБиржи вырос на 3,05% до 3241,63 пунктов. Индекс РТС расширился на 3,05% до 1144,25 пунктов.

Объем торгов поднялся до 127,3 млрд руб.

Конъюнктура к сегодняшнему дню немного улучшилась, но выглядит все так же неоднозначно. Азиатские биржи покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США продолжает снижение. Баррель Brent упал до $70,77, потому что торговые пошлины США в адрес Мексики, Канады и Китая не означают ничего хорошего для сектора энергоносителей. Золото выросло в цене к $2910 за тройскую унцию. Серебро подорожало до $31,95 за унцию. Евро/доллар развил ралли и поднялся до 1,0608 — это максимум с 6 декабря прошлого года.

Важные новости и отчетности дня:

«Казаньоргсинтез» проведет заседание совета директоров;

МТС представит отчетность за IV квартал 2024 года;

«Хэдхантер» выпустит финансовые результаты за IV квартал и весь 2024 год;

«Полюс Золото» представит производственные и финансовые результаты за II полугодие и весь 2024 год;

индекс деловой активности в сфере услуг России в феврале;

число рабочих мест в частном секторе США от ADP в феврале;

индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США в феврале.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»