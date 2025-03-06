«Альфа-Капитал»: российский рынок акций остался в «зеленом»

В среду, 5 марта, российский рынок акций остался в «зеленом».
К завершению сессии индекс МосБиржи поднялся на 0,53% до 3258 пунктов. Индекс РТС расширился на 0,52% до 1150 пунктов.
Катализаторами подъема выступают геополитика и ожидания по поводу будущих монетарных шагов ЦБ РФ.
Лучше остальных смотрелись бумаги «Вуш Холдинга» (+3,55%), ТМК (+3,47%), «Распадской» (+2,81%), ПИКа (+2,64%), «Ростелекома» (+2,49%), «Фармсинтеза» (+2,33%), ЛСР (+2,05%), «ФосАгро» (+2,03%). В минусе оказались акции «Абрау Дюрсо» (-4,50%), «СПБ Биржи» (-2,95%), «Мосбиржи» (-2,44%), «Совкомфлота» (-2,18%), НМТП (-1,79%), «Лукойла» (-1,15%), ЭН+Груп (-1,08%), «Сегежа» (-1,08%).
Индекс RGBI расширился на 0,75% до 108,35 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»