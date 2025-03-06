«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций укрепил позиции

В среду, 5 марта, российский рынок акций укрепил позиции. Индекс МосБиржи расширился на 0,68% до 3263,62 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,07% до 1145,05 пунктов.
Объем торгов опустился до 108,0 млрд руб.
Конъюнктура к сегодняшнему дню улучшилась, но есть активы, которые сохраняются в слабой позиции. Биржи Азии оказались в зоне покупок, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США в плюсе. Баррель Brent упал до $69,79. Золото подорожало до $2923 за тройскую унцию. Серебро взлетело к $32,57 за унцию. Евро/доллар идет вверх очень уверенно и пока не собирается тормозить около 1,0805.
Важные новости и отчетности дня:
- «Новатэк», ТГК-1, «Русснефть» и «Россети Северный Кавказ» проведет заседание совета директоров;
- Банк «Санкт-Петербург» и «Мосбиржа» представят финрезультаты за 2024 год;
- «Диасофт» опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года;
- «Юнипро» выпустит отчетности по стандартам МСФО и РСБУ за 2024 год;
- международные резервы России за неделю;
- число требований на получение пособия по безработице в США за неделю;
- торговый баланс США за январь.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»