Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций укрепил позиции В среду, 5 марта, российский рынок акций укрепил позиции. Индекс МосБиржи расширился на 0,68% до 3263,62 пунктов. Индекс РТС поднялся на 0,07% до 1145,05 пунктов. Объем торгов опустился до 108,0 млрд руб. Конъюнктура к сегодняшнему дню улучшилась, но есть активы, которые сохраняются в слабой позиции. Биржи Азии оказались в зоне покупок, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США в плюсе. Баррель Brent упал до $69,79. Золото подорожало до $2923 за тройскую унцию. Серебро взлетело к $32,57 за унцию. Евро/доллар идет вверх очень уверенно и пока не собирается тормозить около 1,0805. Важные новости и отчетности дня: «Новатэк», ТГК-1, «Русснефть» и «Россети Северный Кавказ» проведет заседание совета директоров;

Банк «Санкт-Петербург» и «Мосбиржа» представят финрезультаты за 2024 год;

«Диасофт» опубликует финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года;

«Юнипро» выпустит отчетности по стандартам МСФО и РСБУ за 2024 год;

международные резервы России за неделю;

число требований на получение пособия по безработице в США за неделю;

торговый баланс США за январь. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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