Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций вернулся к продажам после паузы

В четверг, 6 марта, российский рынок акций вернулся к продажам после паузы. Индекс МосБиржи упал на 1,71% до 3207,70 пунктов. Индекс РТС потерял 1,48% до 1128,13 пунктов.

Объем торгов понизился до 101,3 млрд руб. 

Конъюнктура к сегодняшнему дню оказалась хуже, чем накануне. Биржевая Азия попала под контроль «медведей», фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США уходит ниже. Баррель Brent понизился до $69,58. Золото стабилизировалось около $2908 за тройскую унцию. Серебро выглядит нейтрально рядом с $32,49 за унцию. Евро/доллар скорректировалось до 1,0789, но смотрится по-прежнему сильным.

Важные новости и отчетности дня:

  • РКК «Энергия», ЛЭСК и ДВМП проведут заседания советов директоров;
  • «Совкомфлот» опубликует финансовые результаты по МСФО 2024 год;
  • ТГК-1 выпустит аудированную отчетность по стандартам МСФО за 2024 год;
  • число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале;
  • уровень безработицы в США в феврале.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Многоликий дизайн
«Мы погружаемся в глубины». ​​​​​​​Для создания выдающихся проектов между заказчиком и архитектором должен быть концептолог
Дизайн в современных ЖК: Иркутск готов к новому уровню
«Интерьер должен будоражить эмоции». Кристина Льгова – о современных трендах в частном дизайне
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги