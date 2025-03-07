«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций вернулся к продажам после паузы

В четверг, 6 марта, российский рынок акций вернулся к продажам после паузы. Индекс МосБиржи упал на 1,71% до 3207,70 пунктов. Индекс РТС потерял 1,48% до 1128,13 пунктов.

Объем торгов понизился до 101,3 млрд руб.

Конъюнктура к сегодняшнему дню оказалась хуже, чем накануне. Биржевая Азия попала под контроль «медведей», фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США уходит ниже. Баррель Brent понизился до $69,58. Золото стабилизировалось около $2908 за тройскую унцию. Серебро выглядит нейтрально рядом с $32,49 за унцию. Евро/доллар скорректировалось до 1,0789, но смотрится по-прежнему сильным.

Важные новости и отчетности дня:

РКК «Энергия», ЛЭСК и ДВМП проведут заседания советов директоров;

«Совкомфлот» опубликует финансовые результаты по МСФО 2024 год;

ТГК-1 выпустит аудированную отчетность по стандартам МСФО за 2024 год;

число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в феврале;

уровень безработицы в США в феврале.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»