«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций соскользнул вниз

В четверг, 6 марта, российский рынок акций соскользнул вниз.
К завершению сессии индекс МосБиржи опустился на 1,03% до 3228 пунктов. Индекс РТС сократился на 1,08% до 1132 пунктов.
Инвесторы очень чутко настроены к геополитическим новостям.
В фокусе внимания также перспективы ключевой ставки ЦБ РФ после публикации накануне свежей статистики по инфляции.
Список аутсайдеров возглавили бумаги «Юнипро» (-12,80%), «Абрау Дюрсо» (-4,48%), «Мосэнерго» (-3,40%), «НоваБев» (-1,98%), «Совкомфлота» (-1,94%), «Акрона» (-1,17%), ОГк-2 (-1,12%), «Русснефти» (-1,02%). В «зеленой» зоне сохранили позиции акции «Северстали» (+3,90%), БСП (+2,89%), «Самолета» (+2,43%), «Газпрома» (+2,29%), «Русала» (+2,28%), «Позитива» (+2,10%), НЛМК (+2,02%), «Фармсинтеза» (+1,94%).
Индекс RGBI вырос на 0,81% до 110,04 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»