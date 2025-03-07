«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль быстро дорожал

В четверг, 6 марта, на межбанковском рынке российский рубль быстро дорожал.

Настроения на внебиржевом рынке вновь быстро изменились. Теперь банки и крупные инвесторы снова симпатизируют рублю, хотя новостной поток в плане геополитики остается спорным, как и биржевые рассуждения относительно будущей траектории ключевой ставки ЦБ.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 7 марта. По сравнению с предыдущим значением курс доллара сократился на 21,54 коп., до 89,5724 руб. Курс евро вырос на 89,40 коп., до 96,5975 руб. Китайский юань увеличился на 0,02 коп. до 12,2892 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань вырос до 12,2390 руб. (+0,09%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»