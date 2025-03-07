Комментарии

«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль быстро дорожал

В четверг, 6 марта, на межбанковском рынке российский рубль быстро дорожал.

Настроения на внебиржевом рынке вновь быстро изменились. Теперь банки и крупные инвесторы снова симпатизируют рублю, хотя новостной поток в плане геополитики остается спорным, как и биржевые рассуждения относительно будущей траектории ключевой ставки ЦБ.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 7 марта. По сравнению с предыдущим значением курс доллара сократился на 21,54 коп., до 89,5724 руб. Курс евро вырос на 89,40 коп., до 96,5975 руб. Китайский юань увеличился на 0,02 коп. до 12,2892 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань вырос до 12,2390 руб. (+0,09%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Многоликий дизайн
«Мы погружаемся в глубины». ​​​​​​​Для создания выдающихся проектов между заказчиком и архитектором должен быть концептолог
Дизайн в современных ЖК: Иркутск готов к новому уровню
«Интерьер должен будоражить эмоции». Кристина Льгова – о современных трендах в частном дизайне
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги