«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций торговался позитивно

Во вторник, 11 марта, российский рынок акций торговался позитивно, но по итогам дня продемонстрировал смешанные движения. Индекс МосБиржи сократился на 0,04% до 3199,62 пунктов. Индекс РТС вырос на 2,11% до 1164,84 пунктов.

Объем торгов опустился до 69,6 млрд руб.

Конъюнктура к сегодняшнему дню остается негативной. Азиатские рынки сохранили настрой на продажи, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США продолжает понижение. Индекс широкого рынка S&P 500 уходит ниже значений, с которых Трамп начал свой второй срок. Баррель Brent укрепился в цене до $70,08. Золото подорожало до $2914 за тройскую унцию. Серебро поднялось к $32,77 за унцию. Евро/доллар расширился до 1,0906.

Важные новости и отчетности дня:

«Сибур» проведет заседание совета директоров;

«Ренессанс» отчитается по МСФО за 2024 год;

акции «Ашинского метзавода» последний день торгуются на Мосбирже в режиме Т+1;

Мосбиржа допустит акции «Элемента» к вечерним торгам;

инфляция в США в феврале;

инфляция в России в феврале.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»