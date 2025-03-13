«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль лет в русло коррекции

В среду, 12 марта, на межбанковском рынке российский рубль лет в русло коррекции.

«Навес» из валютного предложения и повышенной активности компаний-экспортеров в предыдущий налоговый период неплохо поддержали позиции рубля. В то же время, есть два фактора риска: в ценах не отражен предыдущий спад в нефти и рынок до сих пор не получил столь ожидаемых новостей геополитического порядка. На таком фоне продолжить ралли будет проблематично.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 13 марта. По сравнению с предыдущим значением курс доллара укрепился на 5,35 коп., до 86,6204 руб. Курс евро расширился на 30,71 коп., до 93,9710 руб. Китайский юань поднялся на 7,84 коп. до 11,9242 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань вырос до 11,9630 руб. (+0,95%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»