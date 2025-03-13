«Альфа-Капитал»: Сегодня российский рынок акций опустился в «красную» зону

Сегодня российский рынок акций опустился в «красную» зону.
К завершению сессии индекс МосБиржи сократился на 0,60% до 3181 пункта. Индекс РТС понизился на 0,59% до 1157 пунктов.
Днем рынок неплохо отыграл предыдущие потери, но уверенно покупать в отсутствие важных геополитических новостей пока не получается.
Среди корпоративных событий обратила на себя рекомендация совета директоров «Новатэка» выплатить финальные дивиденды за 2024 год. Дивдоходность составила 3,7%.
Слабее других выглядели акции «Юнипро» (-3,32%), ПИКа (-3,28%), «Сегежа» (-2,75%), «Ростелекома» (-2,69%), «Сургутнефтегаза» (-2,40%), ДВМП (-2,30%), ЭН+Груп (-2,06%), «М.Видео» (-1,86%). В плюсе проторговались бумаги «Мосэнерго» (+1,91%) МКБ (+1,37%), «НоваБев» (+1,20%), «СПБ Биржи» (+1,09%), «Роснефти» (+1,08%), «Алроса» (+0,92%), «Селигдара» (+0,28%).
Индекс RGBI укрепился на 0,16% до 110,85 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»