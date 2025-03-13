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«Альфа-Капитал»: Сегодня российский рынок акций опустился в «красную» зону Сегодня российский рынок акций опустился в «красную» зону. К завершению сессии индекс МосБиржи сократился на 0,60% до 3181 пункта. Индекс РТС понизился на 0,59% до 1157 пунктов. Днем рынок неплохо отыграл предыдущие потери, но уверенно покупать в отсутствие важных геополитических новостей пока не получается. Среди корпоративных событий обратила на себя рекомендация совета директоров «Новатэка» выплатить финальные дивиденды за 2024 год. Дивдоходность составила 3,7%. Слабее других выглядели акции «Юнипро» (-3,32%), ПИКа (-3,28%), «Сегежа» (-2,75%), «Ростелекома» (-2,69%), «Сургутнефтегаза» (-2,40%), ДВМП (-2,30%), ЭН+Груп (-2,06%), «М.Видео» (-1,86%). В плюсе проторговались бумаги «Мосэнерго» (+1,91%) МКБ (+1,37%), «НоваБев» (+1,20%), «СПБ Биржи» (+1,09%), «Роснефти» (+1,08%), «Алроса» (+0,92%), «Селигдара» (+0,28%). Индекс RGBI укрепился на 0,16% до 110,85 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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