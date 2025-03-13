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«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций снизился

В среду, 12 марта, российский рынок акций снизился. Индекс МосБиржи опустился на 0,53% до 3183,97 пунктов. Индекс РТС потерял 0,59% до 1157,95 пунктов.

Объем торгов уменьшился до 67,8 млрд руб. 

Конъюнктура к сегодняшнему дню стала значительно лучше, но она все еще далека от позитивной. Биржи Азии в основном покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США направлен вверх. Баррель Brent поднялся в цене до $70,95. Золото выросло до $2939 за тройскую унцию. Серебро укрепилось до $33,23 за унцию. Евро/доллар опустился до 1,0893.

Важные новости и отчетности дня:

  • «РусГидро» и «Делимобиль» представят финансовые результаты по МСФО за 2024 год;
  • еженедельный отчет по числу требований на получение пособия по безработице в США;
  • индекс цен производителей в США за февраль;
  • международные резервы в России за неделю.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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