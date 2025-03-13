«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций снизился

В среду, 12 марта, российский рынок акций снизился. Индекс МосБиржи опустился на 0,53% до 3183,97 пунктов. Индекс РТС потерял 0,59% до 1157,95 пунктов.
Объем торгов уменьшился до 67,8 млрд руб.
Конъюнктура к сегодняшнему дню стала значительно лучше, но она все еще далека от позитивной. Биржи Азии в основном покупали, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США направлен вверх. Баррель Brent поднялся в цене до $70,95. Золото выросло до $2939 за тройскую унцию. Серебро укрепилось до $33,23 за унцию. Евро/доллар опустился до 1,0893.
Важные новости и отчетности дня:
«РусГидро» и «Делимобиль» представят финансовые результаты по МСФО за 2024 год;
еженедельный отчет по числу требований на получение пособия по безработице в США;
индекс цен производителей в США за февраль;
международные резервы в России за неделю.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских
и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.
Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации.
С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер;
они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг.
Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.