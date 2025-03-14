Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций продолжил снижение В четверг, 13 марта, российский рынок акций продолжил снижение. К завершению сессии индекс МосБиржи упал на 2,12% до 3116 пунктов. Индекс РТС опустился на 2,12% до 1133 пунктов. Инвесторы явно устали ждать геополитического позитива и занялись фиксацией позиций. В авангарде продаж оказались акции «Сегежа» (-3,61%), «Русснефти» (-3,14%), «Системы» (-3,05%), «Мосэнерго» (-3,02%), OZON (-2,97%), ТМК (-2,95%), «Соллерса» (-2,95%), «Норникеля» (-2,91%), КАМАЗа (-2,86%), «Абрау Дюрсо» (-2,85%). В положительной области оказались бумаги «М.Видео» (+3,61%), ЭН+Груп (+0,41%), «Татнефти» (+0,39%) после выхода данных за II полугодие 2024 года, «РусГидро» (+0,31%), ЛСР (+0,29%), «Россетей» (+0,03%). Индекс RGBI снизился на 0,26% до 110,62 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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