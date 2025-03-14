«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль продолжил укрепление

В четверг, 13 марта, на межбанковском рынке российский рубль продолжил укрепление.

При это никакой новой информации геополитического состава пока не поступало. Все в напряжении - но даже на таком фоне «навес» предложения иностранной валюты прекрасно себя показывает и стабилизирует рубль.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 14 марта. По сравнению с предыдущим значением курс доллара уменьшился на 0,14 коп., до 86,6190 руб. Курс евро вырос на 28,49 коп., до 94,2559 руб. Китайский юань опустился на 5,12 коп. до 11,8730 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань сократился до 11,8980 руб. (-0,32%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»