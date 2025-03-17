Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций прожил настоящую волну ралли

В пятницу, 14 марта, российский рынок акций прожил настоящую волну ралли. Индекс МосБиржи вырос на 2,35% до 3195,08 пунктов. Индекс РТС взлетел на 3,61% до 1176,26 пунктов.

Объем торгов увеличился до 88,5 млрд руб. 

Конъюнктура к сегодняшнему дню сложилась абсолютно благоприятной. Биржи Азии в «зеленой» зоне, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США прибавляет в весе. Баррель Brent поднялся до $71,25. Золото укрепилось до $2987 за тройскую унцию. Серебро прошло к $33,81 за унцию. Евро/доллар расширился до 1,0882.

Важные новости и отчетности дня:

  • ТГК-1, «Аэрофлот», «Россети Московский регион», «Мосбиржа» и КАМАЗ проведут заседания советов директоров;
  • «Мосбиржа» приостановит открытие коротких позиций по акциям «Полюса»;
  • определятся владельцы выкупаемых ценных бумаг «Ашинского МЗ»;
  • розничные продажи в США в феврале.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
Туризм в России на подъёме: более 120 миллионов поездок в 2024 году
Рекордный поток туристов на Байкале: МЧС усиливает меры безопасности
Елена Летучая: зимний Байкал в моем сердце
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги