Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций прожил настоящую волну ралли В пятницу, 14 марта, российский рынок акций прожил настоящую волну ралли. Индекс МосБиржи вырос на 2,35% до 3195,08 пунктов. Индекс РТС взлетел на 3,61% до 1176,26 пунктов. Объем торгов увеличился до 88,5 млрд руб. Конъюнктура к сегодняшнему дню сложилась абсолютно благоприятной. Биржи Азии в «зеленой» зоне, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США прибавляет в весе. Баррель Brent поднялся до $71,25. Золото укрепилось до $2987 за тройскую унцию. Серебро прошло к $33,81 за унцию. Евро/доллар расширился до 1,0882. Важные новости и отчетности дня: ТГК-1, «Аэрофлот», «Россети Московский регион», «Мосбиржа» и КАМАЗ проведут заседания советов директоров;

«Мосбиржа» приостановит открытие коротких позиций по акциям «Полюса»;

определятся владельцы выкупаемых ценных бумаг «Ашинского МЗ»;

розничные продажи в США в феврале. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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