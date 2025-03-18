«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций укрепил позиции

В понедельник, 17 марта, российский рынок акций укрепил позиции.

К завершению сессии индекс МосБиржи вырос на 1,62% до 3247 пунктов. Индекс РТС поднялся на 1,64% до 1195 пунктов.

Одной из важнейших тем дня стала новость о том, что президент РФ В. Путин разрешил некоторым и западных фондов продать ценные бумаги компаний России.

Спрос отметился в акциях «Русснефти» (+4,00%), «Сегежа» (+3,84%) на фоне улучшения геополитической конъюнктуры, ТМК (+3,69%), «Мечела» (+3,48%), «Газпромнефти» (+3,14%), «Абрау Дюрсо» (+3,10%), «Северстали» (+2,73%), OZON (+2,24%), ЛСР (+2,22%) с опорой на недавнее решение совета директоров компании выплатить дивиденды за 2024 год, дивдоходность составит 8,7%. В минус опустились бумаги «М.Видео» (-3,72%), «Татнефти» (-1,79%), «Селигдара» (-1,72%), МТС (-1,24%), «ИнтерРАО» (-0,90%), «Ростелекома» (-0,66%), «Новатэка» (-0,34%).

Индекс RGBI укрепился на 0,78% до 112,28 пунктов.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»