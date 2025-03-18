Комментарии

«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль уверенно подорожал

В понедельник, 17 марта, на межбанковском рынке российский рубль уверенно подорожал.

ЦБ опубликовал сегодня оценку инфляции с поправкой на сезонность в феврале. Показатель составил 7,6% против 10,7% в январе. Если инфляционное движение будет таким же далее, а цены действительно замедлятся, регулятор сможет приступить к этапу смягчения монетарных условии — и снизить ставку.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 18 марта. По сравнению с предыдущим значением курс доллара уменьшился на 126,35 коп., до 84,3059 руб. Курс евро сократился на 276,44 коп., до 90,8443 руб. Китайский юань опустился на 21,67 коп. до 11,6000 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань провалился до 11,4600 руб. (-2,89%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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