«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций продолжил рост

Во вторник, 18 марта, российский рынок акций продолжил рост — причем весь день он шел скромными темпами, но после 18:00 мск ускорился.

К завершению сессии индекс МосБиржи поднялся на 0,40% до 3261 пункта. Индекс РТС расширился на 3,08% до 1249 пунктов.

Геополитика все так же в фокусе внимания, но поступление фактов откладывается.

В «зеленой» зоне проторговались акции «СПБ Биржи» (+3,05%), МКБ (+2,46%), «Распадской» (+2,51%), ОГК-2 (+2,30%), «Новатэка» (+2,09%) на фоне ожиданий, что скоро санкционные условия изменятся, «Газпромнефти» (+1,35%), «Совкомфлота» (+1,30%), «Мечела» (+0,98%). Под давлением оставались бумаги «М.Видео» (-1,71%), «Русала» (-1,28%), «Акрона» (-1,24%), ПИКа (-0,93%), НЛМК (-0,89%), «Русснефти» (-0,81%), ДВМП (-0,72%), «Северстали» (-0,67%).

Индекс RGBI увеличился на 0,35% до 112,68 пунктов.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»