«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль обновил многомесячные максимумы
Во вторник, 18 марта, на межбанковском рынке российский рубль обновил многомесячные максимумы.
В пользу рубля играет как геополитический оптимизм — все ждут результатов телефонного разговора между президентами РФ и США, — и постоянное расширение валютного предложения на рынке.
Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 19 марта. По сравнению с предыдущим значением курс доллара уменьшился на 280,41 коп., до 81,5018 руб. Курс евро сократился на 327,46 коп., до 87,5697 руб. Китайский юань опустился на 37,68 коп. до 11,2232 руб.
На вечерних торгах на МосБирже китайский юань опустился до 11,3250 руб. (-0,22%).
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»
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