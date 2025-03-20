«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций спустился в «красную» зону

В среду, 19 марта, российский рынок акций спустился в «красную» зону.
К завершению сессии индекс МосБиржи сократился на 0,88% до 3229 пунктов. Индекс РТС уменьшился на 0,87% до 1247 пунктов.
Инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по мере поступления фактов о переговорах между президентами РФ и США.
В минус опустились акции ЛСР (-0,88%), «Татнефти» (-0,78%), «Акрона» (-0,70%), «Мосэнерго» (-0,63%), «Совкомфлота» (-0,54%), ММК (-0,34%), МТС (-0,29%), «ФосАгро» (-0,03%). В «зеленой» области оставались бумаги «Русснефти» (+5,85%), «СПБ Биржи» (+4,51%), «Мечела» (+3,26%), «Вуш Холдинга» (+3,24%), «Самолета» (+2,38%), «Сегежа» (+2,30%).
Индекс RGBI понизился на 0,17% до 112,50 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»