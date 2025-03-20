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«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль скорректировался

В среду, 19 марта, на межбанковском рынке российский рубль скорректировался.

Возвратное движение после ралли минувшего торгового дня было логичным: рынки и банки не получили на руки никаких данных, на основании которых можно было бы строить дальнейшие стратегии. И пока нет новостей, курсы откатываются к своим более логичным значениям.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 20 марта. По сравнению с предыдущим значением курс доллара расширился на 134,69 коп., до 82,8487 руб. Курс евро поднялся на 325,60 коп., до 90,8257 руб. Китайский юань укрепился на 21,05 коп. до 11,4337 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань вырос до 11,5530 руб. (+2,98%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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