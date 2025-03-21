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«Альфа-Капитал»: На внебиржевом рынке в пятницу российский рубль перешел к небольшому укреплению

На внебиржевом рынке в пятницу российский рубль перешел к небольшому укреплению. Доллар США отступает на 0,32% до 84,64 руб. Евро опускается на 0,59% до 91,64 руб. На Мосбирже китайский юань расширяется на 0,57% до 11,5685 руб.

Сегодняшнее заседание Банка России завершилось прогнозируемо: ключевая ставка сохранена на уровне 21% годовых, как и ранее. Внимание стоит уделить последующей конференции ЦБ и послушать, как регулятор оценивает инфляционные риски и что видит в обозримом будущем.

Доллар США проторгуется в рамках 84-85 руб., евро - 91-93 руб., юань - около 11,57 руб.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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