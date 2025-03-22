Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций сократился дополнительно В пятницу, 21 марта, российский рынок акций сократился дополнительно. К завершению сессии индекс МосБиржи опустился на 0,53% до 3206 пунктов. Индекс РТС потерял 0,52% до 1196 пунктов. Рынок продавал широким фронтом: неделя оказалась волатильной и очень напряженной, а фактов, которые могли бы улучшить настроение инвесторов, не появилось. Список аутсайдеров возглавили бумаги «Самолета» (-4,53%), ПИКа (-4,39%), «Системы» (-3,42%), МКПАО «ВК» (-3,22%), «Позитива» (-3,08%), «Распадской» (-2,68%), «Сегежа» (-2,32%), «СПБ Биржи» (-2,03%), «Мечела» (-2,00%). В положительной области оказались акции «НоваБев» (+2,55%), «Русснефти» (+2,43%), «ФосАгро» (+1,02%), «Лукойла» (+0,58%), «М.Видео» (+0,43%), БСП (+0,19%). Индекс RGBI понизился на 0,50% до 112,23 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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