«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций сократился дополнительно

В пятницу, 21 марта, российский рынок акций сократился дополнительно.
К завершению сессии индекс МосБиржи опустился на 0,53% до 3206 пунктов. Индекс РТС потерял 0,52% до 1196 пунктов.
Рынок продавал широким фронтом: неделя оказалась волатильной и очень напряженной, а фактов, которые могли бы улучшить настроение инвесторов, не появилось.
Список аутсайдеров возглавили бумаги «Самолета» (-4,53%), ПИКа (-4,39%), «Системы» (-3,42%), МКПАО «ВК» (-3,22%), «Позитива» (-3,08%), «Распадской» (-2,68%), «Сегежа» (-2,32%), «СПБ Биржи» (-2,03%), «Мечела» (-2,00%). В положительной области оказались акции «НоваБев» (+2,55%), «Русснефти» (+2,43%), «ФосАгро» (+1,02%), «Лукойла» (+0,58%), «М.Видео» (+0,43%), БСП (+0,19%).
Индекс RGBI понизился на 0,50% до 112,23 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»