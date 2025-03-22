Комментарии

«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль стабилизировался после нескольких дней просадки

В пятницу, 21 марта, на межбанковском рынке российский рубль стабилизировался после нескольких дней просадки.

ЦБ РФ на мартовской встрече оставил структуру монетарной политики без изменений: ключевая ставка сохранилась на ступени в 21% годовых. Ровно это и ожидалось, так как инфляционная ситуация пока не позволяет всерьез рассчитывать на смягчение фискальных условий.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 22 марта. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 24,45 коп., до 84,6400 руб. Курс евро сократился на 103,71 коп., до 91,4262 руб. Китайский юань снизился на 2,40 коп. до 11,5779 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань консолидировался возле 11,4985 руб. (-0,03%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Куда вложить деньги? Круглый стол "Инвестиции и сбережения"
«Инвесторы выбирают недвижимость»
«Такие возможности случаются раз в 10 лет». Константин Тютрин – о фондовом рынке
«Мы растём не на российских деньгах»
Все материалы сюжета
Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги