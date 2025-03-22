«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль стабилизировался после нескольких дней просадки

В пятницу, 21 марта, на межбанковском рынке российский рубль стабилизировался после нескольких дней просадки.

ЦБ РФ на мартовской встрече оставил структуру монетарной политики без изменений: ключевая ставка сохранилась на ступени в 21% годовых. Ровно это и ожидалось, так как инфляционная ситуация пока не позволяет всерьез рассчитывать на смягчение фискальных условий.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 22 марта. По сравнению с предыдущим значением курс доллара вырос на 24,45 коп., до 84,6400 руб. Курс евро сократился на 103,71 коп., до 91,4262 руб. Китайский юань снизился на 2,40 коп. до 11,5779 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань консолидировался возле 11,4985 руб. (-0,03%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»