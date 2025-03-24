Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций сократился дополнительно

В пятницу, 21 марта, российский рынок акций сократился дополнительно. Индекс МосБиржи просел на 0,98% до 3191,61 пункта. Индекс РТС упал на 1,26% до 1187,89 пунктов.

Объем торгов уменьшился до 102,5 млрд руб.

У инвесторов было несколько аргументов в пользу продаж. Во-первых, это «фактор пятницы»: под занавес недели часто фиксируется прибыль. Во-вторых, это укрепление рубля, в таких условиях рублевый индекс не растет. В-третьих, спад нефтяных цен. Кроме того, рынок анализировал решение ЦБ РФ по ключевой ставке и последующую риторику, которая оказалась жесткой.

Конъюнктура к сегодняшнему дню сложилась неоднородной. Биржи Азии оказались под продажами, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США чуть растет. Баррель Brent опустился до $71,87. Золото подешевело по $3017 за тройскую унцию. Серебро стабильно около $33,13 за унцию. Евро/доллар удерживается рядом с 1,0827.

Важные новости и отчетности дня:

  • «Газпромнефть» проведет заседание совета директоров;
  • «Новатэк» закроет реестр для получения дивидендов;
  • «Яндекс» закроет реестр для участия в ГОСА;
  • индекс деловой активности в промышленности от Markit в США в марте.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»


/ Сибирское Информационное Агентство /

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