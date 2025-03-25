«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль умеренно укрепился

В понедельник, 24 марта, на межбанковском рынке российский рубль умеренно укрепился.

В поддержку рубля работает расширение валютного предложения на площадке со стороны инвесторов в рамках налогового периода.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 25 марта. По сравнению с предыдущим значением курс доллара сократился на 76,33 коп., до 83,8737 руб. Курс евро вырос на 9,90 коп., до 91,5252 руб. Китайский юань снизился на 11,69 коп. до 11,4610 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань подрос до 11,5950 руб. (+1,13%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»