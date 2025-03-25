«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций двигался смешанно

В понедельник, 24 марта, российский рынок акций двигался смешанно.
К завершению сессии индекс МосБиржи сократился на 0,37% до 3179 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,54% до 1194 пунктов.
Фокус внимания смещен на геополитику, но так ожидаемых фактов пока не поступало.
Под давлением оказались акции ПИКа (-5,51%), «Северстали» (-3,28%), «АЛРОСА» (-3,07%), «Самолета» (-2,90%), «Русала» (-2,76%), «Сегежа» (-2,57%). В плюсе проторговались бумаги НМТП (+3,35%), «Сургутнефтегаза» (+3,32%), «М.Видео» (+2,58%), ДВМП (+2,57%).
Индекс RGBI упал на 0,98% до 111,12 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»