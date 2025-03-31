«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций продолжал падать

В пятницу, 27 марта, российский рынок акций продолжал падать. Индекс МосБиржи уменьшился на 1,89% до 3025,65 пунктов. Индекс РТС опустился на 1,71% до 1139,02 пунктов.

Объем торгов вырос до 136,7 млрд руб. Для финала недели это не самый лучший сигнал.

Фактор геополитики в связи с затянувшимися ожиданиями относительно разрешения российского-украинского вопроса и общего настроя на «потепление» отношений между РФ и Западом заметно давит на положение рынка акций. Новый раунд переговоров состоится только в середине апреля, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на смену настроений прямо сейчас. ЕС намерен ввести новый пакет антироссийских санкций, что не добавляет радости отечественным инвесторам.

Конъюнктура к сегодняшнему дню выглядит минорной. Азиатские рынки продолжали продавать, фьючерс на индекс S&P 500 на премаркете в США идет ниже. Баррель Brent нейтрален около $73,33. Золото взлетело к $3111 за тройскую унцию. Это новый исторический пик. Серебро поднялось в цене к $34,35 за унцию. Евро/доллар вырос до 1,0832.

Важные новости и отчетности дня:

«ЦИАН», «ФСК Россети» и «Газпром» проведут заседания советов директоров;

«Мать и дитя» и «ЭЛ5-Энерго» отчитаются за 2024 год по МСФО;

Банк «Санкт-Петербург» закроет реестр для участия в ГОСА.

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»