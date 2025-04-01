Комментарии

«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций сохранился под продажами В понедельник, 31 марта, российский рынок акций сохранился под продажами. В начале недели не появилось никакой информации, которая могла бы остановить «медведей». К завершению сессии индекс МосБиржи опустился на 0,47% до 3011 пунктов. Индекс РТС рухнул на 2,58% до 1109 пунктов. Хуже рынка выглядели акции ОВК (-4,63%), ДВМП (-2,32%), «НоваБев» (-1,83%), «Фармсинтеза» (-1,51%), «Русала» (-1,49%), «Акрона» (-1,04%), «Соллерса» (-0,57%), НМТП (-0,42%). В положительной области задержались бумаги OZON (+6,01%), ПИКа (+5,65%), «Северстали» (+4,63%), МТС (+4,56%), «Аэрофлота» (+4,30%), «Сбербанка» (+3,33%). Индекс RGBI сократился на 0,66% до 108,82 пунктов. Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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