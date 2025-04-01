«Альфа-Капитал»: Российский рынок акций сохранился под продажами

В понедельник, 31 марта, российский рынок акций сохранился под продажами.
В начале недели не появилось никакой информации, которая могла бы остановить «медведей».
К завершению сессии индекс МосБиржи опустился на 0,47% до 3011 пунктов. Индекс РТС рухнул на 2,58% до 1109 пунктов.
Хуже рынка выглядели акции ОВК (-4,63%), ДВМП (-2,32%), «НоваБев» (-1,83%), «Фармсинтеза» (-1,51%), «Русала» (-1,49%), «Акрона» (-1,04%), «Соллерса» (-0,57%), НМТП (-0,42%).
В положительной области задержались бумаги OZON (+6,01%), ПИКа (+5,65%), «Северстали» (+4,63%), МТС (+4,56%), «Аэрофлота» (+4,30%), «Сбербанка» (+3,33%).
Индекс RGBI сократился на 0,66% до 108,82 пунктов.
Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»