«Альфа-Капитал»: На межбанковском рынке российский рубль двигался неактивно и смешанно

В понедельник, 31 марта, на межбанковском рынке российский рубль двигался неактивно и смешанно.

Поскольку инвесторы и банки так и не дождались значимых геополитических новостей - самое раннее, когда они могут появиться, это середина апреля, - рубль оказался под давлением. От падения его удержал «навес» предложения иностранной валюты на площадке.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро с 1 апреля. По сравнению с предыдущим значением курс доллара взлетел на 181,50 коп., до 85,4963 руб. Курс евро расширился на 277,23 коп., до 92,4276 руб. Китайский юань вырос на 25,61 коп. до 11,7136 руб.

На вечерних торгах на МосБирже китайский юань поднялся до 11,7690 руб. (+0,72%).

Владислав Силаев, старший трейдер УК «Альфа-Капитал»