«Цифра брокер»: Нейтральные настроения

Рынок накануне. В понедельник фондовые индикаторы обновили месячные минимумы, хотя и пытались восстановиться во второй половине дня. Индекс МосБиржи в итоге снизился на 0,41% до 3013,36 п., индекс РТС – на 2,52% до 1110,31 п. В сегменте ОФЗ давление сохраняется, индекс RGBI ослаб еще на 0,65%.

Котировки золота превысили 3150 долларов за унцию в течение дня в понедельник на фоне растущей геополитической напряженности и неопределенности вокруг выборов в США. Инвесторы обращают внимание на действия Дональда Трампа, которые могут привести к более жесткой экономической и внешней политике, включая усиление торговых конфликтов. Дополнительно рынок реагирует на эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, особенно на угрозы Ирана в отношении Израиля и США. Также поддержку золоту оказывают ожидания предстоящего снижения ставок по федеральным фондам ФРС США, что приводит к ослаблению доллара США и поддерживает спрос на золото.

Новости, ожидания и торговые идеи. Результаты Whoosh (WUSH 210,1 руб., +7,76%) за 2024 год отражают рост парка самокатов на 43% (до 214,2 тыс.) и числа поездок — на 44% (до 149,7 млн). Выручка прибавила 33%, достигнув 14,3 млрд руб., хотя себестоимость увеличилась на 34%, а коммерческие и административные расходы — на 51%. Финансовые затраты также выросли (на 44%) из-за выпуска облигаций на 4 млрд руб. с плавающей ставкой. Чистая прибыль компании прибавила 2%, составив 1,99 млрд руб., а долговая нагрузка осталась комфортной (коэффициент «Чистый долг»/EBITDA на уровне 1,76х). Однако мультипликаторы (EV/EBITDA на уровне 5,7х и P/E – 11,4х) указывают на высокую оценку бизнеса. Ключевая новость — партнерство с Segway-Ninebot, которое поможет снизить себестоимость самокатов.

Сеть клиник «Мать и Дитя» (MDMG 1023,9 руб., -0,48%) опубликовала сильные результаты. В 2024 году чистая прибыль компании выросла на 30%. Подобные темпы роста характерны скорее для IT-отрасли, нежели для представителя защитного сектора. Выручка повысилась на 20%, превысив 33 млрд руб., а 60% доходов обеспечили клиники Москвы и области. Показатель EBITDA вырос на 16% (до 10,7 млрд руб.), а рентабельность осталась на высоком уровне — 32%. Оценка бизнеса остается привлекательной: EV/FCF на уровне 8,3x, P/E – 7,9x, EV/EBITDA – 6,9x. Компания продолжает платить стабильные дивиденды и рекомендовала 22 руб. на одну акцию за IV квартал 2024 года, что соответствует дивидендной доходности более 2% по текущим котировкам. «Мать и Дитя» сочетает защитный характер бизнеса, высокие темпы роста и стабильные дивиденды, что делает акции компании привлекательными для включения в состав долгосрочного портфеля.